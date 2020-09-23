Курица снесла зеленое яйцо и озадачила фермера

Курица на ферме в китайской провинции Цзянсу снесла яйцо зеленого цвета и озадачила владелицу хозяйства. Об этом сообщает издание Daily Star.

Хозяйка фермы по фамилии Гао (Gao) была поражена, когда одна из принадлежащих ей куриц снесла пятнистое яйцо зеленого цвета. Китаянка заявила, что не представляет, что именно могло повлиять на окрас яйца.

«Это яйцо такого же размера, как и другие, но покрыто зелеными пестрыми пятнами. У меня на заднем дворе живут семь куриц и один петух. Я кормила их как обычно: кукурузой, овощами и прочей зеленью», — пояснила она.

Старший ветеринар станции животноводства и ветеринарной станции Суцяня Чжан Вэньчэн (Zhang Wencheng) заявил, что яйцо могло подвергаться внешним воздействиям, когда еще находилось внутри курицы. Он посоветовал его не есть.

Ранее сообщалось, что в зоопарке американского города Сент-Луис, штат Миссури, 62-летняя самка королевского питона отложила яйца через 15 лет после спаривания и поразила людей. Предположительно, это старейший королевский питон, отложивший яйца.