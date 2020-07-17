Из испуганной кобры посыпались куриные яйца

В индийском штате Тамилнад испуганная кобра срыгнула семь куриных яиц. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Очковую змею обнаружил фермер, которого заинтересовал шум, доносящийся от клеток с курами. Чтобы избавиться от рептилии, ему пришлось вызвать профессионального змеелова.

Когда специалист поднял кобру за хвост, из нее посыпались яйца, которые она успела проглотить. Змеелов помог ей срыгнуть добычу, а затем отпустил вдали от курятника.

Индийские кобры (очковые змеи) бывают от полутора до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

Отмечается, что змеи часто срыгивают добычу в опасных ситуациях.

В 2019 году сообщалось, что в индийском штате Одиша (Орисса), кобра длиной 1,2 метра проглотила другую кобру длиной 90 сантиметров. Когда змеелов схватил ее за хвост, испуганное пресмыкающееся срыгнуло свою добычу.