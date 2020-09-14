62-летняя змея отложила яйца через 15 лет после спаривания и удивила людей

В зоопарке американского города Сент-Луис, штат Миссури, 62-летняя самка королевского питона отложила яйца через 15 лет после спаривания и поразила людей. Об этом сообщается в группе Saint Louis Zoo на Facebook.

По словам смотрителей, змея — старейшая представительница своего вида за всю историю зоопарка — отложила яйца 23 июля. Отмечается, что образцы яиц, находящихся на стадии инкубации, отправят на генетическое тестирование.

Ведущий герпетолог (специалист по рептилиям и амфибиям) Марк Ваннер (Mark Wanner) отметил, что отложившая яйца самка удивила персонал в том числе из-за своего пожилого возраста. Предположительно, это старейший королевский питон, отложивший яйца.

Королевский питон — неядовитая змея, достигающая 1,2-1,5 метра в длину. Питается мелкими млекопитающими и птицами. Он не представляет опасности для человека, поэтому его часто держат в качестве питомца. В среднем королевские питоны живут на воле около 10 лет, в домашних условиях — до 40 лет.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ветеринары извлекли из питона по кличке Альбина шесть килограммов неоплодотворенных яиц. Врачи помогли змее отложить яйца в ходе шестичасовой операции.