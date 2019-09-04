Российские врачи достали из питона Альбины шесть килограммов яиц

В Нижнем Новгороде ветеринары извлекли из питона по кличке Альбина шесть килограммов неоплодотворенных яиц. Об этом сообщает местное издание NN.ru.

По словам главврача нижегородской ветеринарной клиники Дмитрия Тарелкина, змея два месяца не могла самостоятельно отложить яйца. Чтобы помочь 11-летней самке, в больницу пригласили серпентолога (специалиста по змеям).

Он принял решение провести змее операцию, которая длилась шесть часов. Все это время питон находился под ингаляционным наркозом.

«Если бы [мы] не вмешались и не провели операцию, яйца внутри змеи мумифицировались бы и начали гнить», — подчеркнул Тарелкин.

В ветклинике отметили, что восстановление Альбины после операции прошло без осложнений. Вскоре ее вернули обратно на выставку экзотических животных в дом культуры имени Якова Свердлова.

Питон — неядовитая змея, достигает от одного до семи метров в длину. Как правило, эти рептилии питаются млекопитающими, птицами и крупными ящерицами, заглатывая добычу целиком. Могут обходиться без пищи до 1,5 лет. Питоны опасны для человека.

Ранее сообщалось, что в городе Пермь в квартиру в одной из многоэтажек проник полутораметровый питон и напугал жильцов. Змею отдали в местный серпентарий, после чего вернули хозяину.

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