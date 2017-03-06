В Таиланде из желудка черепахи Копилки извлекли пять килограммов монет

В Бангкоке сотрудники кафедры ветеринарии из Чулалонгкорнского университета вытащили из желудка черепахи, которой дали кличку Копилка, пять килограммов монет. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет издание Bangkok Post.

По информации Sunday World, всего в желудке 25-летней самки морской черепахи удалось найти 915 монет. Операция длилась четыре часа. «Трудно представить, как она проглотила такое количество монет», — сказал ветеринар Пасакорн Бриксвана (Pasakorn Brikshavana). По словам медика, это первый подобный случай в его практике.

Животное останется под присмотром ветеринаров на неделю, после чего будет передано обратно в зоопарк для морских черепах Sea Turtle Conservation Center.

Многие туристы, следуя поверью, бросают монеты в резервуары с черепахами, чтобы вернуться в Таиланд. Местные жители кидают деньги к этим животным, рассчитывая на долголетие.

В январе сообщалось, что чихуахуа парикмахера из шотландского города Данди проглотил серьгу с бриллиантом, стоящую 500 фунтов стерлингов (около 37 тысяч рублей). Ветеринар подтвердил, что дорогостоящее украшение находится в желудке животного.