Двухметровая беременная самка крокодила заползла в дом и затаилась под кроватью

Крокодил заполз под кровать спящего жителя индийской деревни, расположенной неподалеку от города Ананд в штате Гуджарат. Об этом сообщает издание The Times of India.

30-летний фермер Бабубхай Пармар (Babubhai Parmar) спал на топчане, накрытом сеткой для защиты от комаров. В половине второго ночи его разбудил лай бездомных собак. Не до конца проснувшись, мужчина с ужасом обнаружил, что через щель в топчане на него смотрит какое-то животное. Выяснилось, что под кроватью затаился крупный крокодил. По всей видимости, он приполз из озера в 500 метрах от дома.

Пармар ухитрился выбраться из дома невредимым и позвал на помощь соседей. «Это была беременная самка длиной 2,4 метра, — рассказывает глава сельской общины Дургеш Пател (Durgesh Patel). — Поскольку сейчас у крокодилов брачный сезон, она подыскивала место, чтобы отложить яйца». Специально для таких случаев у Патела имелась клетка, однако в тот момент он не мог ею воспользоваться. Кроме того, поскольку крокодил ждал приплода, ситуация требовала особой осторожности.

Через час в деревню прибыли лесничие и привезли клетку. Добровольцы из фонда Daya помогли им в течение 15-20 минут поймать крокодила и перевезти его на безопасное расстояние, чтобы отпустить.

В 2017 году сообщалось, что в штате Орисса на востоке Индии четырехметровый крокодил заполз в дом и напугал живущую там семью. Взрослые успели выбежать на улицу, а дети спрятались на чердаке. На шум пришли соседи. Они пробили в крыше дыру и через нее вытащили маленьких девочек из дома.

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