Детей спасли через дыру в крыше от забравшегося в дом четырехметрового крокодила

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В штате Орисса на востоке Индии четырехметровый крокодил заполз в дом и напугал жильцов. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Дасарати Падиами (Dasarathi Padiami) из деревни Мунса проснулся около трех часов ночи и заметил перед собой 500-килограммовую рептилию. Мужчина в панике разбудил жену, после чего они выбежали на улицу.

В доме остались их дочери. Падиами крикнул, чтобы они спрятались на чердаке. На шум собрались соседи. Они пробили в крыше дыру и через нее вытащили девочек из дома. Затем им удалось привязать крокодила к дереву во дворе.

«Я узнал о происшествии около четырех ночи, — рассказал один из очевидцев телеканалу Odishatv. — Жители деревни поймали рептилию и хотели убить ее. Но я был против и попросил сообщить о ней в лесное ведомство».

Представители лесного ведомства приехали в Мунсу и забрали хищника. Они отвезли его к водоему в 60 километрах от деревни и отпустили на волю.

В сентябре сообщалось, что житель пригорода американского города Хьюстон, штат Техас, Брайан Фостер, вернувшийся домой после урагана «Харви», обнаружил в гостиной трехметрового аллигатора.