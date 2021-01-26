В Москве нашли зону с реактивно дорожающим жильем

Жилье в Большом Сити — окрестностях международного делового центра «Москва-Сити» — дорожает быстрее, чем недвижимость в других районах столицы. Об этом говорится в исследовании, подготовленном компаниями Level Group и Kalinka Group (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По подсчетам аналитиков, за 2020 год средняя цена предложения в новостройках бизнес-класса в Сити выросла на 24 процента, тогда как по рынку в целом — менее чем на 20 процентов. Комфорткласс в этой зоне подорожал на 25 и 15,5 процента соответственно.

Материалы по теме Красиво жить Зажиточных россиян становится все больше. На обычные дома и квартиры они уже не согласны Живи с этим Россия в 2020 году пережила ипотечный бум. Что делать тем, кто не успел купить квартиру?

Недвижимость на территории Большого Сити (без учета самого делового центра «Москва-Сити») реактивно дорожала за счет вывода новых качественных проектов, в том числе с отделкой, а также благодаря высокому уровню спроса, полагают эксперты. По их данным, в настоящее время квадратный метр в местных новостройках бизнес-класса в среднем стоит 337 тысяч рублей, в домах комфорткласса — 249 тысяч рублей.

Около 25 процентов лотов в Большом Сити предлагаются по цене 20-25 миллионов рублей. В бюджете от 25-30 миллионов рублей представлено порядка 19 процентов лотов. Еще 18 процентов — в бюджете 15-20 миллионов рублей. Самая дешевая квартира в указанной зоне стоит 7,38 миллиона рублей — это студия общей площадью чуть более 22 квадратных метров. За 6,6 миллиона рублей здесь можно найти апартаменты.

Ранее в январе эксперты предрекли московским апартаментам удорожание до стоимости обычных квартир. По их данным, спрос на апартаменты в Москве и Санкт-Петербурге вырос более чем в два раза осенью 2020-го, после того, как был инициирован их перевод в категорию жилых помещений.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru