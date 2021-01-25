Апартаментам предрекли удорожание до стоимости обычных квартир

В обозримом будущем апартаменты в Москве будут дорожать, и в итоге их стоимость увеличится до стоимости квартир с аналогичными характеристиками. Такой прогноз содержится в материалах группы ВТБ, предоставленных «Ленте.ру».

По данным ВТБ, спрос на апартаменты в Москве и Санкт-Петербурге вырос более чем в два раза осенью 2020-го, после того, как был инициирован их перевод в категорию жилых помещений. «Учитывая такой спрос на апартаменты, можно предположить, что их стоимость в Москве будет постепенно выравниваться со стоимостью соответствующих квартир», — предрекает Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ).

Согласно действующему на сегодняшний день законодательству, апартаменты являются нежилыми помещениями. Но, несмотря на их статус или более высокие тарифы на обслуживание, главное преимущество апартаментов, по мнению специалистов, заключалось в стоимости — традиционно она была на 10-15 процентов ниже, чем цены на обычные квартиры.

В ВТБ указывают, что пока финальный статус апартаментов не определен, но рассмотрение соответствующего законопроекта может произойти уже осенью, а его одобрение вполне возможно до конца 2021-го. «В этих условиях девелоперы могут занять выжидательную позицию по строительству новых объектов и в первую очередь будут пытаться завершить ранее начатые проекты», — предполагают эксперты.

Ранее в январе определить статус апартаментов поручил президент России Владмир Путин. Над решением вопроса российское правительство будет работать совместно с профильной комиссией Госсовета. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 августа 2021 года.

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