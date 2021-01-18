Ценам на популярный вид жилья предрекли рост после поручения Путина

Эксперты предрекли рост цен на популярный в России вид жилья — апартаменты. По словам аналитиков, после определения статуса подобных объектов их стоимость может увеличиться до 20 процентов. Об этом специалисты сообщили в беседе с ТАСС.
Риелторы поделились своими предположениями после того, как стало известно о поручении президента Владимира Путина определить статус подобных помещений до 1 августа 2021 года. Некоторые эксперты посчитали, что в будущем в стране могут появиться комплексы апартаментов «с минимальным отличием от квартир». Таким образом объекты переведут в жилье, что вызовет их подорожание до десяти процентов.
Однако другие специалисты спрогнозировали рост на большее значение. Одна из них отметила, что на данный момент квартиры в среднем стоят на 20 процентов дороже, чем апартаменты. Следовательно, новый статус жилого помещения «сотрет» разницу между ними и уравняет их в стоимости.
По данным ТАСС, сенаторы и депутаты Госдумы уже разработали законопроект, согласно которому апартаменты получат статус «многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями». Специалисты также определят в документе порядок обслуживания таких объектов. В ближайшее время рабочая группа обсудит окончательную реакцию проекта и отправит его в правительство.
Дискуссия по поводу правового статуса апартаментов началась в ноябре 2020 года. Тогда заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о необходимости решить вопрос до конца 2020-го и предложил определить статус готовых объектов, а после запретить их строительство и возводить «только жилье». Вскоре Стасишин пояснил, что апартаменты смогут признать жильем, если там будут созданы безопасные условия для проживания.