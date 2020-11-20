Названо условие для признания апартаментов в России жильем

Апартаменты в России признают жильем только в случае, если в них будут созданы все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания, а также будет иметься возможность пользоваться инфраструктурными, социальными и инженерными удобствами. Такое условие назвал заместителя министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает ТАСС.

«Нет задачи признать все объекты, мало-мальски адаптированные для проживания, полноценным жильем», — заявил замминистра. По его словам, для тех апартаментов, которые находятся в стадии строительства, разработают отдельный перечень требований, в результате чего будут возведены многофункциональные здания с жилыми помещениями.

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Стасишин отметил, что для начала необходимо определить что такое апартаменты, для чего они нужны, какие в них должны быть условия проживания, прописать в законодательстве их статус и сделать отдельным видом жилых помещений.

По результатам амнистии апартаментов граждане смогут там зарегистрироваться (на данный момент такой возможности нет) и обращаться в различные госучреждения за услугами по месту прописки: поликлинику, школу, детский сад. «Это будет равноценное место проживания, но самое главное, что дома будут обслуживаться управляющими организациями. Люди должны быть обеспечены качественными коммунальными услугами, жить в комфортных и безопасных условиях», — подчеркнул Стасишин.

Ранее сообщалось, что правовой статус уже готовых апартаментов намерены определить до конца 2020 года. После этого строительство данного вида недвижимости будет запрещено.

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