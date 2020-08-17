Названы самые популярные районы Москвы для покупки апартаментов

Самыми популярными районами Москвы для покупки апартаментов стали Тверской, Пресненский, Басманный, Хамовники и Беговой. Здесь сосредоточено наибольшее число комплексов с данными лотами. Об этом говорится в материале компании Est-a-Tet, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
В Тверском районе в реализации представлено 10 проектов. Так, в комплексе «Долгоруковская 25» бюджет предложения колеблется в диапазоне от 19,5 миллиона рублей до 276 миллионов рублей. Минимальная площадь лота — 38,8 квадратного метра, а максимальная — 237,4 квадратного метра. Везде предусмотрена отделка white box.
В Пресненском районе популярнее всего комплекс Neva Towers, где помимо офисных площадей есть частный парк с открытым бассейном для владельцев апартаментов. Стоимость недвижимости здесь равняется 21,1-170,7 миллиона рублей. Метраж лотов колеблется от 39,8 до 238,8 квадратного метра.
Замыкает тройку лидеров Басманный район, где реализуется восемь проектов. Покупатели чаще всего выбирали проект Chkalov, который расположен на Садовом кольце и состоит из двух 21-этажных башен, объединенных 4-этажным торговым центром. Приобрести апартаменты здесь можно за 15,4-71,5 миллиона рублей. Их площадь составляет 33,5-125,5 квадратного метра.
Апартаменты остаются достаточно востребованным форматом недвижимости. На первичном рынке столицы их доля составляет 25 процентов от суммарной площади объектов. В настоящее время представлено 9,8 тысячи лотов общей площадью 729,8 тысячи квадратных метров в 119 проектах. Апартаменты не считаются жильем, но их статус планируют пересмотреть.