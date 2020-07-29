Подсчитана стоимость жизни в «Москва-Сити»

Стоимость жизни в деловом центре «Москва-Сити» обойдется примерно в 220-250 тысяч рублей — за эти деньги можно снять на месяц двухкомнатные апартаменты. К таким подсчетам пришли аналитики Skolkovo Realty. Материал компании поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По данным специалистов, самые доступные лоты сдаются за 130-150 тысяч рублей в месяц, а самые роскошные — за 500 тысяч рублей ежемесячно. До пандемии коронавируса средняя стоимость аренды недвижимости в «Москва-Сити» была на уровне 300-350 тысяч рублей.

«Далеко не все хотят жить в Сити. В ЖК бизнес-класса, которые приближены к премиальному сегменту, стоимость аренды двухкомнатных апартаментов варьируется от 300 до 550 тысяч рублей. В некоторых наиболее роскошных объектах арендные ставки достигают 1,5 миллиона рублей. При этом цены, как правило, указаны в долларах США», — подчеркнули в компании.

Ранее риелторы подсчитали, что начальная стоимость апартаментов в деловом центре колеблется в районе 30 миллионов рублей. Наибольшей популярностью пользуется недвижимость в небоскребе «Башня Федерация».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru