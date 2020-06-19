В «Москва-Сити» продали «платиновый этаж»

В небоскребе «Башня Федерация» делового центра «Москва-Сити» продали «платиновый этаж» более чем за один миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Skolkovo Realty.

Главными характеристиками подобных объектов являются отличный обзор, а также высокие потолки в четыре метра. «Это абсолютно эксклюзивный лот. Всего в "Башне" пять подобных этажей», — сказал глава риелторского агентства Skolkovo Realty Борис Борискин.

Площадь этажа равняется примерно двум тысячам квадратных метров. Только один «квадрат» в среднем по рынку стоит от 1,1 миллиона рублей. Новым собственником недвижимости стал известный московский ресторатор, имя которого не раскрывается.

Ранее стало известно, что в «Москва-Сити» появится самое высокое здание столицы и одновременно самый высокий жилой небоскреб Европы — башня One Tower.

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