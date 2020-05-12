Максакова потребовала вернуть элитную квартиру в Москве

В конце апреля 2020 года представитель оперной певицы Марии Максаковой подал иск в Пресненский суд Москвы. Артистка потребовала аннулировать доверенность своей падчерицы Екатерины (ее отец — погибший муж артистки Денис Вороненков). Три года назад девушка продала апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» за 38 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».

Муж Максаковой, депутат Госдумы Денис Вороненков, был застрелен в 2017 году после переезда пары на Украину. Тогда артистка, как она сама рассказывает, оформила для удобства на падчерицу доверенность, чтобы Екатерина продала недвижимость в «Москва-Сити». На эти деньги Максакова планировала обзавестись жильем в Киеве, где у нее удачно складывалась карьера.

Материалы по теме Чисто украинское убийство Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым

Екатерина продала апартаменты старому другу отца Денису Панаитову, однако деньги артистке так и не вернули. Теперь она утверждает, что ее падчерица могла заключить сделку в состоянии наркотического опьянения. Сама же Максакова подписала доверенность, «будучи в глубокой депрессии», поэтому сделка якобы считается недействительной.

Издание подчеркивает, что полтора года назад певица рассказывала другую версию. Между Максаковой и Панаитовым произошел обмен: он отдал ей киевскую квартиру на бульваре Шевченко взамен на апартаменты в Москве. Тогда же убили Вороненкова, и выяснилось, что Панаитов не является собственником. Квартира на Украине принадлежала его сестре Наталье, из-за чего возникли трудности с документами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru