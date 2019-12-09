Оперная певица Мария Максакова в интервью YouTube-каналу «Понауехавшие» рассказала о готовности выступить в России. Слова артистки приводит URA.RU.

По данным издания, Максакова собралась в Россию сразу после перемирия Москвы и Киева. «Раньше мне не хотелось развлекать россиян. Однако сейчас я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться», — пояснила певица.

Она добавила, что российские власти редко прислушивались к ее мнению, несмотря на поддержку ею инициатив правительства. На Украине же, по словам артистки, ситуация иная и это связано с хорошим развитием гражданского общества и демократии.

Максакова и ее супруг, депутат Госдумы Денис Вороненков в 2016 году уехали на Украину, где получили, по их же словам, гражданство этой страны. В России Вороненков был объявлен в международный розыск, его подозревали в причастности к захвату здания кондитерского предприятия «Тома».

23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в Киеве.

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