Деловой центр «Москва-Сити» побил офисный рекорд. Доля свободных площадей комплекса достигла минимального уровня за всю историю — 9,5 процента. До этого столь низкий показатель фиксировали только в 2007 году — 15 процентов. Об этом говорится в исследовании компании CBRE.

Арендаторы «Москва-Сити» — в основном россияне, они снимают 70 процентов представленных лотов. Остальные 30 приходятся на иностранцев. Также среди арендаторов много коворкинг-операторов, которые реализуют свои проекты для корпоративных клиентов.

В 2019 году средняя ставка аренды в «Москва-Сити» равнялась 33 тысячам рублей. Потом ценник был временно заморожен из-за пандемии коронавируса, но уже в 2021 году, по подсчетам экспертов, он вырастет до 36 тысяч рублей.

По данным компании, в 2019-м объем сделок в деловом центре составил 109 тысяч «квадратов», что на 16 процентов больше показателя предыдущего года. Также в материале говорится, что комплекс намерены развивать и как социально-культурный кластер — до карантина его посещало примерно 175 тысяч человек ежедневно.

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