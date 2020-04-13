Названа стоимость самых дешевых апартаментов в Москве

К концу первого квартала 2020-го стоимость самых дешевых апартаментов в Москве (без учета объектов на присоединенных территориях и элитных) составила 2,1 миллиона рублей. Максимальным назван ценник в 155 миллионов, следует из материалов агентства «Азбука Жилья», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Всего в городе продается около 8,7 тысячи новых апартаментов комфорт-, бизнес- и премиум-класса, подсчитали аналитики. Это на 9 процентов меньше прошлогоднего квартального показателя. Основная доля предложения приходится на бизнес-класс — 38 процентов от общего объема предложения, и комфорткласс — 37 процентов.

Материалы по теме Нежилой уголок Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?

В среднем квадратный метр апартаментов комфорткласса в Москве стоит 185 тысяч рублей, в бизнес-классе ценник выше — почти 264 тысячи рублей. «Стоимость апартаментов остается ниже, чем квартир, на 12-15 процентов, при условии расположения в схожем районе и наличия общих качественных характеристик, — отмечают аналитики. — При сохраняющейся разнице стоимости апартаменты в последнее время стали рассматриваться как инвестиционное вложение, но не в целях скорой перепродажи, а как долгосрочная инвестиция, к примеру, для последующей сдачи в аренду».

Ранее в апреле стало известно, что апартаменты в России задумали приравнять к жилью. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru