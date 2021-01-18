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Путин поручил определить статус апартаментов

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Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил правительству определить правовой статус апартаментов и внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание проходило в декабре 2020 года, после чего был опубликован перечень задач. Так, в одном из поручений президент попросил «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение правового статуса помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан».

Согласно документу, над решением вопроса правительство будет работать совместно с профильной комиссией Госсовета по направлению «строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». Путин поручил внести изменения до 1 августа 2021 года.

Вопрос о правовом статусе апартаментов подняли в ноябре 2020 года. Тогда заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил о необходимости определить статус готовых апартаментов, а после запретить их строительство. Решить вопрос планировали до конца 2020-го. Однако вскоре Стасишин пояснил, что апартаменты в России смогут признать жильем, если там будут созданы безопасные условия для владельцев.

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