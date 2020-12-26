Посетители ресторана в «Москва-Сити» подрались во время ночного рейда

Посетители работавшего ночью ресторана Birds на 84-м этаже башни «Око» в «Москва-Сити» подрались друг с другом, покидая заведение во время рейда сотрудников Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и полицейских. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщает РИА Новости.

Находящиеся внизу охранники предупредили сотрудников ресторана о рейде. «Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах. В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающемся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОН, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся», — заявил журналистам главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

По его словам, участники рейда обнаружили в зале ресторана и в гардеробе много людей, причем некоторые посетители допивали из бокалов напитки. При этом «требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все».

«В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 0.05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду. На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23.06», — рассказал инспектор.

По его словам, за нарушение указа мэра Москвы о запрете работы заведений общепита с 23 до 6 часов ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если же выяснится, что здоровью граждан был причинен вред, штраф может вырасти до одного миллиона рублей.

Ранее в декабре ОМОН устроил облаву на московский бар, тайно работавший ночью, несмотря на коронавирусные ограничения.