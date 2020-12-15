В Москве начнут искать в соцсетях нарушения мер против коронавируса. Об этом в эфире Первого канала заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает РИА Новости.

По словам Данчикова, административное расследование могут начать из-за фото или видео, либо других материалов в соцсетях. Затем будут собираться доказательства и проводиться работа с барами, кафе и ресторанами, проверка выполнения ими сантребований.

Как отметил Данчиков, среди заведений и предпринимателей Москвы мало тех, кто проводит закрытые мероприятия и нарушает ограничения — около 10 процентов.

С 13 ноября в Москве запрещена работа ресторанов, кафе и клубов с 23:00 до 06:00. При этом ночью заведения могут обслуживать клиентов навынос и выдавать заказы курьерам. Запрет будет действовать по 15 января.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 5418 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в столице выявлено 703 502 случая коронавируса, 539 859 выздоровлений и 10 022 летальных исхода.