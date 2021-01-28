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Россияне массово накупили квартир в долг

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Фото: Максим Боговид / РИА Новости

По итогам 2020 года доля сделок с ипотекой в российских новостройках выросла в два раза. 70-80 процентов новых квартир россияне купили в долг, говорится в материалах института развития «Дом.рф», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«По предварительным оценкам, в прошлом году поставлен рекорд по выдаче ипотечных кредитов в России — 1,7 миллиона кредитов на 4,3 триллиона рублей», — отмечают эксперты. Они полагают, что массовый спрос на жилищные кредиты обеспечили запуск льготной программы ипотеки под 6,5 процента и действие других предложений с субсидированной ставкой (речь о программах «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и прочих).

Ранее в январе россиянам посоветовали не зацикливаться на ипотеке. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что повышать доступность жилищных кредитов больше не нужно. Взамен эксперт предложила строить доступное съемное жилье.

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