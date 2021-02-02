Назван комфортный для выплаты ипотеки доход

Специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) назвали средний размер рекомендованного семейного дохода, который позволяет комфортно выплачивать ипотечный кредит. К декабрю 2020 года он составил 70,3 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики сравнили показатель декабря 2020 года с аналогичном периодом в 2019-м, когда он составлял 70,7 тысячи рублей. Таким образом за это время размер дохода для комфортной выплаты ипотеки снизился на 0,5 процента. Эксперты также сравнили показатели по 30 регионам. Самые высокие из них были зафиксированы в Москве (почти 150 тысяч рублей), Московской области (113,1 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (92,1 тысячи рублей.), Приморском (около 83 тысяч рублей) и Хабаровском (более 80 тысяч рублей) краях.

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Что касается наименьших показателей, то они были отмечены в Алтайском крае (более 47,7 тысяч рублей), Челябинской (около 50 тысяч рублей) и Кемеровской (51,4 тысячи рублей) областях, а также в Пермском крае (51,7 тысячи рублей). В середине рейтинга оказались Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области, где показатель превышает 60 тысяч рублей.

Представитель НБКИ прокомментировал динамику. «За последний год средний размер рекомендованного семейного дохода российского заемщика, комфортного для обслуживания ипотеки, практически не изменился. Стоит отметить, что отсутствие значительной динамики было отмечено на фоне существенного снижения процентных ставок по ипотеке в 2020 году. При этом региональная динамика этого индикатора в ушедшем году характеризовалась разнонаправленностью: где-то доступность ипотеки снизилась, а в ряде регионов, напротив, выросла достаточно существенно», — пояснил генеральный директор бюро Александр Викулин.

В марте 2020 года средний размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания кредита на жилье составил 70,7 тысячи рублей. В сравнении с августом 2019-го данный показатель снизился более чем на 6 процентов (с 75,6 тысячи рублей). Тогда больше всего пришлось зарабатывать ипотечникам в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Ленинградской области.

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