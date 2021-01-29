Россияне задолжали по ипотеке рекордную сумму

Задолженность россиян по ипотеке в декабре 2020 года выросла на 1,6 процента и впервые превысила отметку в девять триллионов рублей, что стало рекордной суммой. В годовой динамике данный показатель увеличился на 21,4 процента. Об этом говорится в материалах Центрального банка.

Просроченная задолженность, которая росла с апреля 2020 года (тогда ее размер равнялся 64,4 миллиарда рублей), достигла пика в декабре (72 миллиарда рублей), а затем к 2021 году сократилась до 71 миллиарда рублей. По состоянию на январь текущего года доля просроченной задолженности по жилищным кредитам равняется 0,8 процента.

Объем выданных в декабре кредитов также стал абсолютным историческим максимумом — за месяц он увеличился на 14 процентов и составил 560,1 миллиарда рублей. Средневзвешенная ставка тогда держалась на уровне 7,36 процента годовых.

Жилищный кредит по итогам 2020-го брали в среднем на 225,1 месяца (почти 19 лет). Чаще всего к ипотечному кредитованию, помимо жителей Московского региона, прибегали россияне из Воронежской, Тульской, Белгородской, Тверской и Калужской областей.

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