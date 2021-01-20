Россиянам пообещали новый вид ипотеки

Вице-премьер Виктория Абрамченко пообещала россиянам появление нового вида ипотеки — кредиты разрешат брать на возведение деревянных домов. Такая мера должна помочь развитию лесной отрасли. Об этом Абрамченко рассказала в интервью журналисту Кириллу Позднякову на телеканале НТВ.

В разговоре Абрамченко подчеркнула, что власти хотят обратить внимание на внутренний рынок лесного комплекса и развивать деревянное домостроение. По словам вице-премьера, специалисты ведут работу по нескольким направлениям.

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«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — заявила Абрамченко.

Вице-премьер обратила внимание, что на данный момент в стране 65 предприятий занимаются строительством подобных домкомплектов, однако таким способом в стране возводят только три процента строений. С помощью ипотеки в стране планируют увеличить потребление продукции и снизить на нее цену.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса и поручил распространить ипотечные программы на строительство деревянных домов. В качестве срока выполнения задачи глава государства назначил 1 июля 2021 года.

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