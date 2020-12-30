Назван средний срок погашения ипотеки в России

Генеральный директор финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что россияне погашают жилищные кредиты примерно за семь-девять лет. Его слова передает ТАСС.

Мутко назвал такой срок средним для двадцатилетних кредитов. По его словам, в настоящее время рыночная ставка по ипотеке равняется в среднем восьми процентам годовых.

Глава «Дом.РФ» добавил, что по итогам 2020-го планируется выдать рекордные 1,7 миллиона ипотек на четыре триллиона рублей. На такие объемы выдачи повлияла программа льготной ипотеки под 6,5 процента, а также выплаты на погашение жилищных кредитов для многодетных семей.

Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, за текущий год рост просроченной задолженности по ипотеке превысил 30 процентов в восьми регионах страны. Антилидером стал Севастополь, где просрочка увеличилась на 126 процентов, а также Ингушетия (плюс 55 процентов) и Коми (плюс 54 процента).

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