Путин поручил распространить ипотеку на строительство деревянных домов

Президент России Владимир Путин получил распространить ипотечные программы на строительство деревянных домов. К такому решению глава государства пришел по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Полный перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Речь идет об объектах индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом. Срок исполнения поручения — 1 июля 2021 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин одобрил расширение условий программы «Сельская ипотека». В частности, официально закреплена возможность использовать средства маткапитала в качестве первоначального взноса. Также можно будет получить кредит на строительство на земельном участке по договору аренды земли без права на владение.

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