Банки начали массово отказывать россиянам в ипотеке

В январе 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде банков достигла 40 процентов. Об этом РИА Новости рассказали кредитные эксперты.

Российские банки начали массово отказывать гражданам в ипотеке, свидетельствуют данные специалистов. При этом точной статистики по отказам нет, так как «все зависит от конкретного банка», пояснил агентству заведующий кафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. По его оценке, доля отрицательных решений может составлять от 15 до 40 процентов.

Директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин отметил, что в России увеличиваются темпы прироста просроченной ипотечной задолженности: в 2020-м объем «плохих» рублевых кредитов вырос на 11 процентов, а годом ранее — на 4 процента.

Представитель Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в свою очередь заявил о снижении «аппетита к риску со стороны банков». По его словам, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными кредитами.

Ранее, в январе, россиянам посоветовали не зацикливаться на ипотеке. Президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева заявила, что повышать доступность жилищных кредитов больше не нужно. Взамен эксперт предложила строить доступное съемное жилье.

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