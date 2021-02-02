Телеведущая и одна из самых высокооплачиваемых российских блогерш Ида Галич выплатила ипотеку за загородный дом, отметив, что этот кредит на жилье стал для нее третьим по счету. Об этом Галич рассказала подписчикам в сторис Instagram.

Галич поделилась новостью, опубликовав скрин сообщения от банка, в котором говорится о полном погашении кредита. По словам блогерши, в течение нескольких лет она ежегодно покупала недвижимость, однако теперь решила поставить «большие покупки» на паузу. Ведущая также отметила, что после выплаты стала ощущать себя на 76 лет.

За несколько дней до события Галич рассказала в аккаунте, что в ближайшее время она переедет из трехкомнатной квартиры в новый дом, где почти закончен ремонт. Блогерша поблагодарила Вселенную и отметила, что на протяжении 2020 года работала без выходных, но не жалеет об этом.

Галич оформила ипотеку на жилье в декабре 2019 года. Тогда она заявила, что «замок может иметь даже та девушка, которая не родилась принцессой». Вскоре журналисты выяснили, что жилье блогерши стоимостью более 20 миллионов рублей и площадью около 280 квадратных метров находится на Киевском шоссе.

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