Счетная палата проверит эффект от ипотеки под 6,5 процента

Счетная палата России планирует оценить эффективность мер, принятых в период пандемии коронавируса для поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на план проверок ведомства.

Ведомство намерено провести экспертно-аналитическое мероприятие под названием «Оценка результативности выделения в 2019-2020 годах средств федерального бюджета на цели поддержки рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства, в том числе в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями».

Речь идет, в частности, об оценке льготных ипотечных программ, запущенных с началом пандемии COVID-19, в том числе об анализе эффективности ипотеки под 6,5 процента годовых, которую выдают россиянам с весны 2020-го. Проверка позволит определить и последствия запуска этой программы «для рынка ипотечного кредитования, жилищного строительства и бюджета», говорится в материалах Счетной палаты.

Ипотеку под 6,5 процента годовых запустили в апреле 2020-го. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Программа должна была завершиться к ноябрю 2020-го, но потом ее продлили до 1 июля 2021-го.

Ранее сообщалось, что в январе 2021-го доля отрицательных решений по заявкам, поданным потенциальными ипотечниками, в ряде российских банков достигла 40 процентов. По наблюдениям экспертов, кредиторы все тщательнее оценивают заемщиков с необеспеченными займами.

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