Дом
 
Последние новости
Белый дом признал неспособность остановить строительство «Северного потока-2»
В России подтвердили случаи заражения индийским штаммом коронавируса
«Ювентус» нашел замену Роналду в «Барселоне»
Соловьев открестился от статуса живущего на бюджетные деньги пропагандиста
Tesla приготовилась к выпуску самого быстрого в мире автомобиля
Консультант по этикету объяснила появление Зеленского в русской косоворотке
Россия показала «бой» МиГ-31БМ
«Газпром» не оставил надежду продавать газ «великой» Польше
Девушка поделилась неловким случаем интима в отеле и удивила пользователей сети
Новости партнеров

Стоимость загородного жилья в России пробила психологическую отметку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Рост цен на российском рынке загородной недвижимости продолжается, говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру». К маю 2021-го средняя стоимость частного дома в стране пробила психологическую отметку в 7 миллионов рублей.

Год назад, в мае 2020-го, она составляла 6,1 миллиона рублей, отмечают аналитики. Без учета домов в пределах Москвы и Санкт-Петербурга средняя стоимость «загородки» — 5,9 миллиона рублей против 5,5 миллиона рублей год назад.

Дома дорожают чуть медленнее квартир, констатируют эксперты. «Во-первых, на рынке загородной недвижимости в 2020 году не действовала льготная ипотека, как на первичном рынке, которая провоцирует спрос и последующее удорожание лотов, — поясняют они. — Во-вторых, покупка дома — это большие (по сравнению с квартирой) затраты, связанные также с необходимостью вкладываться в решение вопросов, которые не актуальны для квартир».

Наибольший рост средних цен на рынке загородной недвижимости зафиксирован в Южном федеральном округе — там частные дома за год подорожали на 22 процента. В Северо-Западном федеральном округе зафиксирован рост их стоимости на уровне 17 процентов.

«Рынок загородной недвижимости, лишенный ранее повышенного внимания, становится все более популярным, — заключают специалисты. — Об этом свидетельствует увеличение активности как покупателей (растет число просмотров объявлений), так и продавцов (появляется все больше предложений). По сравнению с пиковым периодом 2020 года показатели меньше, однако на фоне допандемийных 2018-2019 годов динамика положительная».

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам предрекли массовое переселение в частные дома
Москвичи растеряли интерес к дачам
Москвичи начали покидать город
Россияне начали отказываться от квартир
Другие материалы рубрики
Дом00:01 7 февраля

Тайная комната

Смерть в комнате отходов и справление нужды на балу: что заставило человечество изобрести туалет?
05:4714 мая 2020

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

18:1314 мая

Назван дом с арендой в миллионы долларов

17:2214 мая

Одинокие женщины рассказали о схеме обмана при аренде квартиры

Дом00:03 2 февраля

Прилег и умер

Россияне массово покупают поддельную мебель. Чем она опасна?
15:5714 мая

Певица Калашникова рассказала о предложении купить отель Софии Ротару

15:1914 мая

Центр Парижа закроют для въезда навсегда

14:2414 мая

В России ускорят расселение аварийных домов

Дом00:0127 января

Только заберите

В Испании распродают дома со скидками более 70 процентов. Стоит ли их покупать?
13:3214 мая

Губернатор предложил пенсионерке переехать из аварийного жилья с помощью ипотеки

12:0714 мая

Квартира в Москве за несколько часов подорожала в три раза

11:2014 мая

Россиянам рассказали об опасности покупки построенных до 1998 года дач

Россия
Врач назвал самые распространенные виды рака у москвичей
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
В Госдуме оценили идею использовать труд заключенных вместо мигрантов
В России стартовал очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
Москалькова предложила амнистировать осужденных по нетяжким статьям
Все материалы
Мир
В Германии назвали преимущество России в третьей мировой войне
В ХАМАС перечислили требования к Израилю для перемирия
Россиянин попал в плен к пиратам в Африке
Приветствие Блинкена и Лаврова в РейкьявикеРоссия и США решили налаживать отношения
Работа посольств, Украина и Сирия — что обсудили Лавров и Блинкен в Рейкьявике?
В ХАМАС заявили о готовности месяцами бомбить Израиль
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
«Газпром» расхотел строить газопроводы до Индии и Японии
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Группа «Регионы» принудила «Траст» реструктуризировать долг ТЦ «Июнь»
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Энергомост в Крым получил повреждение
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Армена Хохла заподозрили в создании и руководстве ОПГ
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Московский прокурор выпал из окна
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Главный следователь полиции Москвы собралась увольняться
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
В Сбере назвали технологии будущего
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал людей со «старыми мозгами» виновниками проблем России
Трансляцию первого дня марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 миллионов раз
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Пользователи WhatsApp предупредили о способе кражи аккаунта через друзей
Око за оком
 
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Завод по производству виски нанял на работу собаку
Диетолог рассказала о пользе самого универсального овоща
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Врачи назвали упражнения для снижения давления
Все материалы
Geely привезет в Россию шесть кроссоверов за четыре года
Голая сила: что такое нейкед-байк
Знакомимся с мощью и высокими технологиями двухколесных уличных бойцов
Из Volkswagen Taos сделали кроссовер для путешествий с компасом в зеркале
Тест рамного Haval H9: обновился, но наполовину
Ездим на китайском внедорожнике, который сделали более современным
Стартовали продажи «подключенной» версии Lada Granta
Автомобильный квиз №11
Игра для тех, кто отличит transaxle от Trans Am
ГИБДД выступила за скоростной лимит 30 км/ч на некоторых улицах Москвы
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы