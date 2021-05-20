Стоимость загородного жилья в России пробила психологическую отметку

Рост цен на российском рынке загородной недвижимости продолжается, говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру». К маю 2021-го средняя стоимость частного дома в стране пробила психологическую отметку в 7 миллионов рублей.

Год назад, в мае 2020-го, она составляла 6,1 миллиона рублей, отмечают аналитики. Без учета домов в пределах Москвы и Санкт-Петербурга средняя стоимость «загородки» — 5,9 миллиона рублей против 5,5 миллиона рублей год назад.

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Дома дорожают чуть медленнее квартир, констатируют эксперты. «Во-первых, на рынке загородной недвижимости в 2020 году не действовала льготная ипотека, как на первичном рынке, которая провоцирует спрос и последующее удорожание лотов, — поясняют они. — Во-вторых, покупка дома — это большие (по сравнению с квартирой) затраты, связанные также с необходимостью вкладываться в решение вопросов, которые не актуальны для квартир».

Наибольший рост средних цен на рынке загородной недвижимости зафиксирован в Южном федеральном округе — там частные дома за год подорожали на 22 процента. В Северо-Западном федеральном округе зафиксирован рост их стоимости на уровне 17 процентов.

«Рынок загородной недвижимости, лишенный ранее повышенного внимания, становится все более популярным, — заключают специалисты. — Об этом свидетельствует увеличение активности как покупателей (растет число просмотров объявлений), так и продавцов (появляется все больше предложений). По сравнению с пиковым периодом 2020 года показатели меньше, однако на фоне допандемийных 2018-2019 годов динамика положительная».

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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