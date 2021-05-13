Москвичи растеряли интерес к дачам

Пик спроса на съемное загородное жилье в Подмосковье прошел — после ажиотажа 2020-го, обусловленного введением «коронавирусных» ограничений в Москве, столичные жители отчасти растеряли интерес к дачам, и он вернулся на прежний уровень, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают риелторы, стоимость аренды загородных домов опустилась до значений 2019 года. «Завышать цены собственникам нет никакого смысла. Сегодня практически на любом направлении Подмосковья есть предложения, все зависит от того, что хочет найти арендатор», — утверждают эксперты.

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Тем не менее, по их наблюдениям, многие все же устремились за город из-за закрытия границ и неопределенности с отпусками. При этом максимальным спросом пользуются дома со всеми удобствами, общей площадью до 150 квадратных метров, без бытовых сложностей, в населенных пунктах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

«Почти все арендаторы указывают необходимость высокоскоростного интернета, — добавляют риелторы. — Быстрее всего своих жильцов находят дома на западном направлении, срок экспозиции домов на восточном и юго-восточном направлениях несколько больше».

По данным специалистов, щитовые домики площадью 30-40 квадратных метров в садовых товариществах (СНТ) или деревнях (без удобств или с удобствами на улице) в Подмосковье можно снять за 12-15 тысяч рублей в месяц. Дом в деревне или СНТ с частичными удобствами в доме, площадью 55-80 квадратных метров, на благоустроенном участке можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды домов, подходящих для круглогодичного проживания, начинается от 30 тысяч рублей в месяц и доходит до нескольких миллионов рублей.

Ранее, в апреле, россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач: забрать землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц. Пример опасного объекта — заброшенная постройка, куда способны забрести бездомные или хулиганы и поджечь ее.

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