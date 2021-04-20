Москвичи начали покидать город

В первом квартале 2021-го в Подмосковье резко, на 50 процентов в годовом исчислении, вырос спрос на загородную недвижимость. Популярностью пользуются как дома, так и земельные участки, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Большой рост сделок в первые три месяца 2021 года пришелся на объекты в пределах стоимости 15-30 миллионов рублей, — отмечают риелторы. — Если в прошлом году покупатели не приобрели дома, которые планировали, например, за 20-25 миллионов рублей, сейчас эти же объекты стоят от 24-30 миллионов. И если раньше такая цена была неинтересна, то сейчас рынок подрос, и спрос на объекты такой стоимости есть».

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Как полагают эксперты, москвичи начали делать выбор в пользу загородного жилья по двум основным причинам: это эпидемиологическая обстановка и введение налога на проценты по вкладам, из-за которого вложения в недвижимость стали привлекательнее. «Очередная волна эпидемии коронавируса поставила под вопрос возможность свободного перемещения людей через границы, поэтому привычные летние отпуска за рубежом могут не состояться», — поясняют специалисты.

По данным риелторов, в 2021-м цены растут на дома эконом- и бизнес-класса, а в элитном сегменте они корректируются в процессе торга. Что касается стоимости земли — средняя цена сотки на Волоколамском шоссе в начале 2021-го составляла 500 тысяч рублей, а в прошлом году — 300-400 тысяч рублей. «На Новорижском шоссе сейчас сотка стоит 600 тысяч рублей, а в прошлом году — 500 тысяч рублей», — сообщают эксперты.

Ранее, в марте, стало известно, что большинство россиян (37 процентов) хотят жить за чертой города, но в ближайшем к нему доступе. 30 процентов выбрали бы для жизни уютный спальный район. Только 20 процентов мечтают о жизни в центре мегаполиса. 8 процентов опрошенных с удовольствием уехали бы в глухой лес.

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