Российская певица пожаловалась на сгнивший из-за отсутствия газа дом

Российская королева блюза Виктория Пьер-Мари стала жертвой недобросовестных продавцов загородного жилья. Звезда купила участок в одном из коттеджных поселков Ногинского района Подмосковья, построила на нем дом, но подведения коммуникаций так и не дождалась. В итоге коттедж сгнил, пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, несколько лет назад певица и ее музыкальный руководитель приобрели по участку в поселке «Тихие зори». Хозяйка земли, которая одновременно была председателем дачного партнерства, обещала покупателям землю с коммунальными сетями. Жители поселка годами ждали газа и других удобств, а управляющая поселком тем временем собирала с них деньги за обслуживание общей территории.

Материалы по теме Как дома Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку? Операция «Ликвидация» В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех

Ни газа, ни электричества, ни нормальной дороги граждане так и не дождались — коммуникации в поселке отсутствуют до сих пор. В конечном итоге Виктория Пьер-Мари подала на предприимчивую женщину в суд — требовала взыскать с нее деньги за невыполнение условий договора. Но к тому моменту у поселка сменился председатель, а позже выяснилось, что он вообще нелегальный — никаких документов, указывающих на его существование, нет.

«Я построила дом на своем участке, и сейчас он фактически гниет и разваливается, потому что я не могу подвести ни газ, ни электричество, — пожаловалась певица. — На сегодняшний день мои убытки составляют уже порядка 10 миллионов рублей». По словам женщины, на соседнем участке в неотапливаемом помещении живет 90-летний ветеран войны.

Королева блюза продолжает судиться с бывшей главой дачного партнерства, и последнее решение было вынесено в пользу Пьер-Мари.

В ноябре 2020-го российский поэт-песенник Илья Резник посоветовал обедневшим звездам, жалующимся на уменьшение заработков из-за пандемии коронавируса, продать особняки и другую недвижимость и жить на вырученные деньги. Поэт отметил, что знаменитости находятся в лучшем положении, чем остальные люди.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru