Россиянам раскрыли способы защиты дач от кошек

Соседские и дикие кошки, проникающие на дачные участки, способны доставлять множество неудобств владельцам загородного жилья. Есть несколько способов защитить свой участок от непрошенных гостей, их в беседе с «Аргументами и фактами» раскрыл ландшафтный дизайнер Владислав Потапов.

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Эксперт отметил, что отпугивать кошек, возможно, способен запах цветущей лаванды. При этом есть растения, которые, напротив, привлекают животных — это валериана лекарственная, актинидия и котовник, их на участке высаживать не стоит.

Потапов посоветовал дачникам не оставлять в доме еду — кошки приходят на запах готовых блюд. Кроме того, противопоказаны мягкие и рыхлые грядки, так как «их очень легко разрыть, чтоб справить нужду, а закопать еще проще». Также стоит устанавливать высокие заборы из профнастила, отказавшись от сетки-рабицы — по ней кошки поднимаются, как по лестнице, хватаясь лапами за удобные отверстия.

«Еще один действенный способ — обливание незваных гостей водой из шланга. Но лучшим способом защиты участка от бродячих и соседских кошек является собака. Заведите ее, и проблема тут же решится», — заключил специалист.

Ранее эксперты объяснили опасность домашних кошек, отметив, что они могут случайно убить человека как посредством своих действий, так и инфекциями, которые эти животные переносят. В частности, они могут заразить хозяев лептоспирозом и бешенством, поэтому кошек необходимо ежегодно прививать и не допускать бродяжничества и их контактов с уличными сородичами.

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