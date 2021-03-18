Россия
 
Последние новости
Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не пощадило»
Решетову упрекнули в отсутствии вкуса из-за фото в мини-юбке
Редкие бородавчатые медососы забыли свои песни и начали перенимать их у других
Цены на жилье в Сочи объяснили «эксклюзивностью» города
Опубликована прослушка матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена
Младенца по ошибке привили от коронавируса
Подтвержден опасный побочный эффект вакцины AstraZeneca
В России легализуют гостевые дома
Названа возможна причина убийства россиянином сестры на глазах у прохожих
Первая страна в мире завершила вакцинацию
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы сроки появления в России вакцины от коронавируса для животных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Россельхознадзор в конце апреля представит вакцину против возбудителя коронавируса для животных. Такие сроки назвали в ведомственном издании «Ветеринария и жизнь», передает РИА Новости.

Согласно публикации, препарат находится на стадии регистрации, он появится на рынке в ближайшее время. В Россельхознадзоре добавили, что предзаказ на него уже открыт.

Как уточнило агентство, вакцина «Карнивак-Ков» предназначена для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Ее разработало научное учреждение Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных.

В ноябре 2020 года сообщалось, что коронавирус могут переносить многие животные, однако опасность передачи инфекции человеку научно доказана только у норок. По словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США) Анчи Барановой, вирус в норках действительно размножается, а передача его людям — это научно установленный факт — к тому моменту было зафиксировано минимум 12 подтвержденных случаев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных
Больных COVID-19 предупредили о возможности заразить домашних животных
В Дании решили убить всех норок из-за мутировавшего коронавируса