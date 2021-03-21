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Собаки оказались опасны для человечества

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Фото: Marcio Jose Sanchez / AP

Ученые считают, что собаки опасны для человечества, поскольку они оказывают негативное влияние на окружающую среду. Об этом пишет портал phys.org.

Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин выяснил, что домашние питомцы воздействуют на планету из-за того, что едят много мяса. По его данным, 160 миллионов собак и кошек в США ответственны за 25-30 процентов влияния, связанного с потреблением мяса — а это 64 миллиона тонн углекислого газа (СО2) в виде выбросов в атмосферу. Окин отмечает, что показатель сравним с использованием 13 миллионов автомобилей на протяжении года.

С ним не согласна профессор из Университета Иллинойса Келли Суонсон. По ее словам, «большинство кормов для домашних животных основано на вторичных продуктах пищевой промышленности, (...) потому экологические затраты на эти ингредиенты не аналогичны человеческому потреблению».

В свою очередь Себастьян Лефевр из ветеринарной школы в Лионе считает, что выбросы углерода от обычных кормов для животных будут иметь хоть какое-то значение для экологии только в том случае, если люди сами перестанут создавать отходы и перейдут на вегетарианство. А профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета указывает, что углеродный след собак вообще зависит от места их проживания.

В то же время ученые отмечают: большая собака, ест больше, чем маленькая кошка, а потому в любом случае оставляет больший углеродный след. При этом самым экологичным вариантом и безопасным для человечества будет вообще не заводить питомца, а сократить углеродный след возможно, если в корма начнут добавлять насекомых в качестве источника белка.

Ранее сообщалось, что домашние кошки могут случайно убить человека как посредством своих действий, так и инфекциями.

До этого россиянам назвали болезни, которые могут передаваться людям от домашних животных.

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