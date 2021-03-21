Елизавета II назвала новых корги в честь дяди и озера

Британская королева Елизавета II назвала двух новых собак в честь погибшего в Первую мировую войну дяди Елизаветы II и шотландского озера рядом с резиденцией монархов. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник.

Один из щенков — дорги (смесь корги и таксы) — получил кличку Фергюс в честь Фергюса Боуз-Лайона, погибшего в 1915 году в возрасте 26 лет в битве при Лоосе. Второму корги дали кличку Мик — по названию озера, рядом с которым монарх любит прогуливаться и устраивать семейные пикники во время отдыха в Шотландии.

Ранее Елизавете II подарили двух новых щенков корги, чтобы ей было легче пережить кризис в семье, связанный с болезнью ее мужа, принца Филиппа, и ссорой с принцем Гарри и Меган Маркл. По словам собеседника издания, королева была в восторге. Несмотря на то, что щенки пробыли в Виндзорском замке всего несколько недель, они уже чувствуют себя как дома. Однако ни пол, ни возраст, ни клички питомцев не уточнялись.

Полученные Елизаветой II щенки, по предварительной информации, — первые ее корги, не являющиеся потомками собаки по кличке Сьюзан, подаренной тогда еще принцессе на 18-летие в 1944 году.

За всю жизнь у британской королевы было более 30 собак: корги и дорги (помесь таксы и корги). В 2015 году Елизавета II заявила, что более не будет заводить новых питомцев из-за опасения, что они переживут ее.