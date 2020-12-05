У Елизаветы II умерла предпоследняя собака

У британской королевы Елизаветы II умерла собака породы дорги по кличке Вулкан. Об этом сообщает TMZ.

Пес был предпоследним питомцем королевы — у нее осталась только дорги женского пола по кличке Кэнди.

Вулкан скончался в Виндзорском замке, в котором его 94-летняя хозяйка вместе с супругом, 99-летним принцем Филиппом, закрылась на карантин из-за пандемии коронавируса.

В 2018 году у королевы умерла последняя собака ее любимой породы — вельш-корги пемброк. Питомцу Уиспер было 12 лет. В том же году был усыплен последний пемброк Елизаветы II по кличке Уиллоу. В 2016-м умер ее предпоследний корги, Уиллоу.

В 2015 году Елизавета II заявила, что более не будет заводить новых питомцев из-за опасения, что они переживут ее.