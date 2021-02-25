Зоопсихолог раскрыл причину тяги кошек к коробкам

Кошки воспринимают коробку как укрытие, поэтому стараются туда спрятаться. Так их тягу к тесным картонным ящикам пояснил зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с Пятым каналом.

Пристрастие избегать открытых пространств обусловлено многолетней эволюцией этих животных, отметил эксперт. «В пищевой цепочке они занимают строго промежуточное положение, между хищником и жертвой. С одной стороны, они являются достаточно успешными хищниками, но есть более крупные звери, которые не прочь ими полакомиться», — рассказал Волков.

Специалист также объяснил, почему кошки не всегда принимают домики, которые им покупают хозяева. По словам зоопсихолога, для питомцев лучше выбирать когтеточки с домиком наверху. При этом домик не должен напоминать дупло дерева: для кошек важно контролировать ситуацию вокруг себя, а чтобы сделать это из «дупла», нужно из него высунуться. Такое поведение не типично для кошек в дикой природе.

Поэтому в подарок любимцам лучше выбирать лежанки, чтобы у животных был максимально большой обзор.