Мужчина завел дома кошку и получил штраф в 409 тысяч рублей

Житель Лондона, Великобритания, завел дома степную кошку и получил штраф в четыре тысячи фунтов стерлингов (409,7 тысячи рублей). Об этом сообщает новостной портал My London.

36-летний Джеймс Браун (James Brown) утверждает, что купил хищную кошку по кличке Зена, когда та была еще котенком. В 2018 году соседи заметили в его доме необычную питомицу и обратились в полицию. Оказалось, Браун держал дома опасного дикого зверя без лицензии. С тех пор Зена находится в специализированном учреждении по охране дикой природы Великобритании.

На этой неделе британца вызвали в суд, однако тот не явился. В его отсутствие окружной судья Адриан Тернер обязал мужчину заплатить четыре тысячи фунтов стерлингов. «Полиция забрала ее у меня, будто она какой-то монстр, но она ведь такая ласковая. Это несправедливо, — говорит хозяин Зены. — Она не доставляет хлопот больше, чем обычный кот. Даже не представляю, кто пожаловался на нас и добился того, чтобы ее забрали».

Прокурор Гарри Лэйдлоу утверждает, что Зену вывезли из Национального парка Серенгети, расположенного в Танзании. Браун пытается забрать кошку назад и обещает построить для нее специальную пристройку на участке, однако реализация проекта обойдется в тысячи фунтов стерлингов. «Содержать опасное животное — очень-очень дорогое развлечение», — отметил Лэйдлоу.

В доме Браун также живут французский бульдог по кличке Рамбо и чихуахуа Гизмо.

Ранее сообщалось, что жительницу американского города Дингман Тауншип, штат Пенсильвания, приговорили к году испытательного срока и штрафу в 500 долларов (37 тысяч рублей) за то, что она неоднократно пускала домой дикого медведя — барибала — и кормила его.