Женщина пустила домой дикого медведя и попала под суд

Жительница американского города Дингман Тауншип, штат Пенсильвания, приговорена к 12 месяцам испытательного срока и штрафу в 500 долларов (35 тысяч рублей) за то, что неоднократно пускала домой дикого медведя — барибала — и кормила его. Об этом сообщается на сайте телеканала KLFY.

Согласно материалам дела, Десмонд Шерри (Sherry Desmond) и ее сожитель Николас Клемент (Nicolas Clemente) разрешали животному войти в помещение в присутствии детей.

Полицейские провели обыск дома у пары и изъяли несколько гаджетов, в том числе мобильные телефоны, на которых содержались фотографии и видео кормления медведя. На них видно, как Десмонд и Клемент позволяют своим 15-летней дочери и сыну, чей возраст неизвестен, покормить дикое животное. Фотографии датированы 2017 и 2018 годами.

Десмонд обвинили в том, что она дважды подвергла опасности детей и жизнь другого человека. Кроме того, ей предъявили обвинение в незаконном вождении автомобиля и вмешательстве в дикую природу.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

Ранее сообщалось, что черный медведь напал на человека в американском штате Коннектикут. Животное атаковало 38-летнего жителя города Ньютаун, который ходил в поход в районе озера Зоар.

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