Мужчина спас запутавшегося в сетях китенка, прослыл героем и получил штраф

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В австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд, местный житель спас запутавшегося в сетях китенка, прослыл героем и был оштрафован властями. Об этом сообщает 7News.

Инцидент произошел во вторник утром, 19 мая. Мужчина, представившийся как Джанго, заметил в 500 метрах от берега детеныша кита, запутавшегося в сетях для ловли акул, и отправился на помощь. Он подплыл к животному на лодке, после чего нырнул в воду, перерезал веревки и высвободил китенка.

Однако, как только Джанго добрался до берега, его оштрафовали.

Пользователи соцсетей возмутились, что храброго австралийца, которого они окрестили героем, наказали. Джанго не уточнил причину, по которой его призвали к ответственности. По данным 7News, за намеренное приближение человека к киту грозит крупный штраф.

По одной из версий, спасатели знали о том, что детеныш кита запутался в сетях, и ждали разрешения на спасательную операцию со стороны Министерства сельского хозяйства и рыболовства штата Квинсленд.

Состояние китенка неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Шотландии отбившегося от матери и вынесенного на берег китенка решили усыпить. Биологи объяснили свое решение тем, что пойманный детеныш слишком молод, чтобы жить в океане без матери и стаи.

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