Отбившегося от матери вынесенного на берег китенка решили усыпить

В Шотландии биологи не смогли спасти отбившуюся от стаи самку кита. Об этом сообщает Daily Record.

В воскресенье, 15 марта, во время утреннего прилива в заливе Петтикур сотрудники местной береговой охраны обнаружили молодую самку кита, которую вынесло на берег волной. Прибывшие на место биологи хотели освободить и выпустить млекопитающее обратно в воду, однако решили усыпить животное.

Они объяснили свое решение тем, что пойманный китенок слишком молод, чтобы жить в океане без матери и стаи. Ученые рассказали, что найденной особи не было и года, поэтому она не смогла бы прокормить себя в океане и защититься от хищников.

Ученые усыпили самку прямо на пляже, и в ближайшее время представители местных властей планируют вывезти оттуда ее труп. До тех пор доступ к береговой линии ограничен для населения.

Ранее сообщалось о семиметровом ките, которого впервые в истории наблюдений растерзала стая разъяренных акул-людоедов. Инцидент произошел в 2017 году у берегов Африки и вызвал интерес у морских биологов.

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