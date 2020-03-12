Акулы-людоеды впервые растерзали заживо семиметрового кита

Биологи зафиксировали первый случай нападения акул-людоедов на горбатого кита. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на публикацию в научном журнале Marine and Freshwater Research.

Инцидент произошел в 2017 году у берегов Африки недалеко от южноафриканского города Мосселбай. Семиметрового горбатого кита, запутавшегося в рыболовных снастях, заметили с исследовательского судна. Он был истощен, а его кожу покрывали китовые вши и усоногие.

Вскоре после прибытия исследовательского судна возле кита стали кружить две акулы-людоеда. Длина одной из них составляла четыре метра, другая была меньше. В течение часа хищные рыбы осторожно атаковали кита с хвоста. После каждого укуса они надолго оставляли его, ожидая, пока он ослабеет от кровопотери. Через час четырехметровая акула набросилась на кита с головы, после чего они растерзали его заживо. Атака продолжалась около 90 минут.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Горбатые киты вырастают до 14,5 метра в длину. Питаются крилем и мелкими стайными рыбами.

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