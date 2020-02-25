Серфер наорал матом на акулу-людоеда и прогнал ее

Серфер на новозеландском пляже Панауи, полуостров Коромандел, отогнал напавшую на него акулу-людоеда, заорав на нее матом и ткнув ей в глаз. Об этом сообщает сайт телеканала Sky News.

В субботу, 22 февраля, 60-летний любитель серфинга Ник Миног (Nick Minogue) плыл на доске вдоль берега и почувствовал, как что-то ударило в его серф рядом с локтем. К тому моменту, как он понял, что происходит, зубы большой белой акулы сомкнулись на передней части его доски для серфинга.

Миног вспомнил, что акулы не любят, когда их бьют в нос или глаз. Он закричал матом, попытался ударить в глаз хищной рыбе и попал со второй попытки. Глаз акулы закрылся, она разжала зубы и уплыла. Акуле удалось прокусить гидрокостюм и поранить руку Минога, но травма оказалась несерьезной.

После этого Миног и находившийся ближе к берегу немецкий серфер, который услышал его крики, быстро выбрались из воды.

Эксперты осмотрели отметины от укусов на доске Минога и подтвердили, что на него напала большая белая акула, также известная как акула-людоед.

20 февраля сообщалось, что серфер на пляже в американском округе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, снял на видео десятки акул, которые охотились на рыбу на мелководье. Он закричал находившимся в воде людям, чтобы они выбирались на берег, и похвастался роликом перед другими серферами на пляже.

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