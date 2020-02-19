Акула вплотную подплыла к ничего не подозревающему серферу и попала на видео

Житель американского штата Северная Каролина снял на видео трехметровую молотоголовую акулу, которая почти вплотную подплыла к не заметившему ее серферу. На видео обратило внимание издание The Mirror.

19-летний Логан Маршалл (Logan Marshall) занимается съемкой видео о серфинге. Когда он в очередной раз пришел на съемки, он увидел, как акула плывет прямо перед серфером. Расстояние между хищником и человеком составляло меньше метра.

Маршалл снял происходящее крупным планом. «По какой-то причине я совсем не нервничал, я был рад, что сумел сделать такие кадры», — сказал он. Позже Маршалл обратил внимание на то, что плавник повернулся от серфера. По всей видимости, акула охотилась на рыб, и ей не было дела до человека.

Акулы часто появляются на побережье Северной Каролины. «Они всегда рядом, и не надо их слишком сильно бояться», — считает Маршалл.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Новой Зеландии акула-мако вцепилась в роскошную яхту стоимостью несколько миллионов долларов. Затем хищник опустился под воду и принялся кружить вокруг яхты.

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