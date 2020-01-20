Тупорылая акула напала на серфера и прокусила его ногу до кости

В австралийском штате Новый Южный Уэльс тупорылая акула напала на 60-летнего мужчину и прокусила его ногу до кости. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел, когда австралиец занимался серфингом с друзьями. Неожиданно что-то потянуло его за левую ногу. Мужчина посмотрел вниз и увидел кровь. После этого он забрался на доску и поплыл к берегу.

Серфера доставили в больницу в городе Вуллонгонг с глубокой раной на левой лодыжке. Медики оказали ему первую помощь и дали обезболивающее.

По оценке главного инспектора службы скорой медицинской помощи Терри Морроу (Terry Morrow), на него могла напасть небольшая рыба. Местные жители утверждают, что серфер пострадал в районе, где распространены тупорылые акулы.

Тупорылые акулы считаются одним из самых агрессивных видов акул и представляют опасность для человека. Обитают в тропиках и субтропиках, могут заплывать в пресные воды и искать добычу в прибрежных зонах.

В 2017 году сообщалось, что большая белая акула напала на школьницу из ЮАР, занимавшуюся серфингом в районе города Ист-Лондон. Девочку спас одноногий фотограф, который подплыл к ней на собственной доске.

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