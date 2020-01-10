Лимонная акула напала на семилетнюю девочку

У берегов австралийского Северо-Западного острова акула напала на ребенка. Об этом сообщает Nine News.

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Семилетняя девочка приехала на остров вместе с семьей. Когда она пошла плавать, ее атаковала лимонная акула. Хищная рыба укусила ребенка за икру и за ступню.

По словам парамедиков, девочке повезло, что недалеко от места происшествия оказалась медсестра, которая смогла остановить кровотечение. После этого раненого ребенка на частном судне доставили на остров Херон, путь до которого занимает около 40 минут. Оттуда девочку на медицинском вертолете отвезли в больницу.

Северо-Западный остров — коралловый риф площадью около квадратного километра, расположенный недалеко от австралийского штата Квинсленд. Населен преимущественно буревестниками и морскими черепахами. В прошлом на острове добывали гуано и делали черепашьи консервы.

Лимонные акулы вырастают до 3,4 метра в длину и весят до 180 килограммов. Они питаются рыбами, моллюсками и птицами. Этот вид может представлять опасность для человека.

В декабре 2019 года сообщалось, что в желудке тигровой акулы, пойманной у берегов французского острова Реюньон, нашли две человеческие руки и браслет. Степень разложения останков свидетельствовала о том, что человек был съеден более двух суток назад.

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