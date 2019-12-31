В желудке трехметровой акулы нашли человеческие руки и браслет

В желудке тигровой акулы, пойманной у берегов французского острова Реюньон, нашли две человеческие руки и браслет. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Хищная рыба длиной 3,4 метра была выловлена исследователями, изучающими способы уменьшения риска нападения акул на людей в районе Реюньона. Степень разложения останков в ее желудке свидетельствуют о том, что человек был съеден более двух суток назад.

Родственники мужчины, исчезнувшего на Реюньоне в середине декабря, опознали его браслет. Остается неясным, убила ли его акула, или она нашла тело уже после того, как человек утонул или погиб по иной причине.

Реюньон располагается в Индийском океане в 700 километрах к востоку от Мадагаскара. Остров является заморским регионом Франции. Из-за обилия хищников на многих местных пляжах запрещено купаться и заниматься серфингом. За последние три года у его берегов зафиксировано 24 нападения акул, 11 из них закончились гибелью людей.

В начале ноября стало известно, что на французском острове Реюньон турист из Шотландии Ричард Мартин плавал в лагуне и погиб в пасти акулы. Спустя несколько дней его руку с обручальным кольцом нашли в желудке тигровой акулы. Вскоре в тех местах умер еще один человек — местный житель Оливье Анджелос.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!